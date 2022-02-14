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МАУ на вимогу лізингодавців відправляє літаки до Європи

Автор: Валерія Поліщук

Українська авіакомпанія МАУ відправляє свої літаки в Європу на вимогу лізингодавців. Зокрема, п'ять літаків будуть направлені в Іспанію і ще два - в Сербію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

При цьому в авіакомпанії повідомили, що отримали офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

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Нагадаємо, комітет Ради схвалив виділення коштів у сумі 16,6 млрд гривень для гарантій польотів над Україною.

Додамо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Зазначимо, у Міністерстві інфраструктури вже відреагували на цю ситуацію, запевнивши, що Україна не закриватиме свій повітряний простір.

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