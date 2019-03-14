МАУ скоротила час посадки на свої рейси

МАУ повідомила про скорочення часу, який відводиться на посадку пасажирів на борт

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о сокращении времени, которое отводится на посадку пассажиров на борт, на 5 минут. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Сообщается, что вместо 10 минут, с 31 марта посадка на все рейсы перевозчика будет закрываться за 15 минут до вылета рейса согласно расписанию.

Подробная информация о начале и завершении посадки на рейсы МАУ размещена на официальном сайте компании, а также на посадочных талонах.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 15 января 2019 года ужесточила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

МАУ с 15 июня повысила размер сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро. Сообщалось, что избежать оплаты нового сбора смогут пассажиры, которые пройдут онлайн-регистрацию на рейс и распечатают посадочный талон или же сохранят его на мобильном устройстве для показа с экрана гаджета.