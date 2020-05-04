Кабмін готовий відправити на заробітки у Фінляндію 15 тис. українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед іншого, Кабмін допоможе організувати необхідну кількість авіарейсів

Уряд допоможе українським заробітчанам дістатися Фінляндії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За словами посла Фінляндії Пяйві Лайне, у країні наразі існує гостра нестача робочої сили для сезонних робіт. Вона додала, що фінські фермери готові працевлаштувати 15 тис. українців.

"Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах", - повідомила Лайне.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр Вадим Пристайко запевнив, що Україна допоможе українським заробітчанам дістатися Фінляндії, зокрема, організує необхідну кількість авіарейсів.

"Звичайно, безпека при цьому є найвищим пріоритетом. Тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації", - зазначив Пристайко.

Кабмін вже отримав відповідні запити на працевлаштування українців за кордоном з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії. Крім того, планується масштабна відправка українських заробітчан до Ізраїлю, де на них чекають понад 40 роботодавців.

Раніше у Міністерстві закордонних справ заявили, що однією з головних умов для працевлаштування українських громадян за кордоном в умовах пандемії коронавірусу є забезпечення їх якісним медичним страхуванням. Також в уряді заявили, що дозволять здійснювати перевезення українців чартерними рейсами.