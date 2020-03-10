МАУ отменяет часть авиарейсов из-за коронавируса

Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Также авиакомпания отменяет часть отдельных внутренних рейсов в пределах Украины

Украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" отменяет авиаперелеты в 16 стран из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ в Facebook.

Как сообщили в авиакомпании, некоторые авиарейсы будут отменены в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран об избежании массовых мероприятий, ограничение интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты МАУ отменяет некоторые рейсы...", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что о дальнейших решениях компании в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено позже.

Также в компании заверили, что пассажиры будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакомпания Великобритании Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.

Кроме того, крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.