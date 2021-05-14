МАУ скасувала сьогоднішній рейс з Києва до Тель-Авіва

"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" інформує, що відповідно до NOTAM, виданого авіаційною владою Ізраїлю, а також з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейси МАУ, що прямують до / з TLV: PS778 / PS1777 14 травня скасовано", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів просять уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропорту "Бориспіль" та аеропорту Бен Гуріон.

Зазначається, що інформація щодо рейсів оновлюватиметься щодоби.

У разі появи нової інформації пасажирів буде також проінформовано шляхом направлення інформації на електронну пошту, яку було вказано під час бронювання або купівлі квитка.

"Безпека пасажирів та екіпажів є першим пріоритетом авіакомпанії МАУ. Тому рішення щодо здійснення рейсів буде переглядатися кожні 24 години із урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів до аеропорту ТLV", - пояснили в МАУ.

Для квитків з фактично скасованими рейсами можливі такі дії: