МАУ опублікувала імена загиблих в Ірані членів екіпажу

Стали відомі імена дев'яти членів екіпажу рейсу PS752
Компанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала імена членів екіпажу літака, який вранці 8 січня розбився в Ірані. Список розміщений на сайті МАУ.
Зокрема, авіакомпанія офіційно опублікувала імена дев'яти членів екіпажу рейсу PS752, який виконував рейс Тегеран - Київ.
Пілоти:
Бортпровідники:
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що до комісії з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані будуть залучені представники країн, громадяни яких загинули.
Після катастрофи, в результаті якої загинули більше 170 людей, український уряд заборонив авіакомпаніям працювати в повітряному просторі Ірану. Заборона на польоти почне діяти з 00:00 9 січня до з'ясування причин трагедії.
Крім того, стало відомо, що Іран не передасть чорні ящики українського літака компанії Boeing, яка є виробником пасажирського лайнера. Відзначимо, катастрофа сталася на тлі загострення між Іраном і США, тому залучення американської сторони до розслідування малоймовірно.