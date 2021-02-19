МАУ з березня відновлює частину скасованих рейсів: куди можна буде полетіти

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з березня відновлює частину рейсів, які раніше були скасовані через карантин. Також за найбільш популярним напрямком буде збільшена частота рейсів.
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Зокрема, з початку березня буде відновлено польоти з Києва в Женеву і Праги, а з кінця березня - з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева. Також буде відновлено сполучення між Одесою і Стамбулом.
Також запускають додаткові рейси за напрямками:
В авіакомпанії відзначили, що планується збільшення частоти рейсів до 6 на тиждень за напрямком Київ-Дубай. З травня хочуть збільшити до 21 рейси на тиждень з України в Стамбул.
Крім цього у березні МАУ збільшить частоту польотів до 7 разів на тиждень за наступними напрямками:
Починаючи з травня до 14 рейсів на тиждень збільшать польоти за напрямком Київ (KBP) - Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP).
Раніше РБК-Україна писало, що з кінця січня МАУ майже через рік відновила авіасполучення з Тбілісі.