Після майже року заборони: МАУ відновлює рейси до Тбілісі

Фото: Літак МАУ (@flyuia.ua Facebook)

Компанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює авіарейси до грузинської столиці Тбілісі з 31 січня. Авіасполучення було зупинено в кінці березня.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Йдеться також про забезпечення міжнародного трафіку перевізника додатковими зручними сполученнями в Києві.

Компанія буде виконувати польоти двічі на тиждень. З Києва літак буде вилітати щоп’ятниці та щонеділі, у зворотному напрямку - щосуботи та щопонеділка.

Нагадаємо, Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів розпочнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Зазначимо, Грузія призупинила регулярне авіасполучення за всіма напрямами в березні минулого року, коли ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. З літа почалося відновлення регулярних польотів, але через погіршення ситуації заборона була продовжена.