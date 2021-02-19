МАУ с марта возобновляет часть отмененных рейсов: куда можно будет полететь

В частности, с начала марта будут возобновлены полеты из Киева в Женеву и Прагу, а с конца марта - из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также будет восстановлено сообщение между Одессой и Стамбулом.

Также запускают дополнительные рейсы по направлениям:

Киев (KBP) - Дели (DEL) - Киев (KBP) - 25.02, 05.03, 13.03, 18.03;

Киев (KBP) - Ташкент (TAS) - Киев (KBP) - 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, обратный рейс на следующий день.

В авиакомпании отметили, что планируется увеличение частоты рейсов до 6 в неделю по направлению Киев-Дубай. С мая хотят увеличить до 21 рейса в неделю из Украины в Стамбул.

Кроме этого в марте МАУ увеличит частоту полетов до 7 раз в неделю по следующим направлениям:

Киев (KBP) - Амстердам (AMS) - Киев (KBP)

Киев (KBP) - Париж (CDG) - Киев (KBP)

Киев (KBP) - Милан (MXP) - Киев (KBP)

Киев (KBP) - Тбилиси (TBS) - Киев (KBP)

Киев (KBP) - Ереван (EVN) - Киев (KBP)

Начиная с мая до 14 рейсов в неделю увеличат полеты по направлению Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP).