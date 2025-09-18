Фонд Матюхи поддерживает обучение энергетиков по домедицинской помощи: прошли первые тренинги

В Киеве и области стартовала программа "Защита ремонтников Укрэнерго" от FAST: Первая помощь и спецподготовка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз программы .

Первыми участниками стали 34 энергетика, которые прошли однодневный курс по оказанию домедицинской помощи. Для людей, ежедневно выходящих на работу во время воздушных тревог и после обстрелов, такие знания очень важны.

На тренингах энергетики отрабатывали наложение турникетов, остановку массивных кровотечений, тампонирование ранений.

Фото: энергетики "Укрэнерго" прошли обучение по домедицинской помощи (FAST)

Дополнительно учили оценивать состояние сознания и проводить сердечно-легочную реанимацию. По окончании занятия участники получили сертификаты, подтверждающие их готовность действовать в случае опасности.

Проект "Защита ремонтников Укрэнерго" объединяет практические знания с реальными потребностями людей, ежедневно удерживающих энергетический фронт.

Фото: тренинги по домедицинской помощи для энергетиков (FAST)

Программу поддержал Фонд Андрея Матюхи. В рамках сотрудничества запланировано 75 подобных сессий для ремонтных бригад и технического персонала НЭК "Укрэнерго". В общей сложности обучение планируют пройти около 1500 работников.

Тренинги для энергетиков стали частью широкой деятельности Фонда Андрея Матюхи

Идея возникла из-за реальных вызовов настоящего. С начала полномасштабной войны энергетическая система подверглась более 30 массированным атакам.

Были повреждены более 63 тысяч объектов инфраструктуры. Погибли не менее 160 работников, еще более 300 были ранены. Часть трагедий произошла прямо во время выполнения работ.

Фото: обучение организовано при поддержке Фонда Матюхи (FAST)

"Энергетики возвращают свет в дома даже после масштабных обстрелов. Наша задача – дать им знания, которые помогут спасти жизнь до приезда скорой. В этой профессии без этого не обойтись", – подчеркнул основатель фонда Андрей Матюха.