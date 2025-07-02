Матовой или блестящей: какой стороной правильно заворачивать продукты в фольгу

Почему фольга имеет разные стороны

Разница между сторонами фольги - результат технологии производства. Во время прокатки металлических листов одна сторона соприкасается с валиками, становясь гладкой и блестящей, а другая - остается матовой.

Это не просто визуальная особенность - стороны имеют разные физические свойства. Блестящая сторона отражает тепло, а матовая - поглощает его лучше.

Благодаря этому каждая из них подходит для определенных видов приготовления. Зная это, можно использовать фольгу более разумно и функционально.

Как правильно заворачивать продукты в фольгу

Во время приготовления пищи стоит учитывать, какая сторона фольги соприкасается с продуктами. Если нужно быстрее приготовить мясо или рыбу, их лучше класть на блестящую сторону или покрывать матовой - тепло будет поглощаться эффективнее.

Для сухих или постных блюд стоит выбирать блестящую сторону, чтобы избежать пригорания, а для жирных - матовую, которая лучше впитывает избыточное тепло. Если вы печете из дрожжевого или слоеного теста, подстилайте фольгу матовой стороной вниз - выпечка получится воздушной.

Чтобы сохранить больше витаминов в овощах и фруктах, их следует класть именно на матовую сторону. А чтобы блюдо не пересохло - заворачивайте его так, чтобы снаружи была блестящая поверхность.

Для сухих или постных блюд стоит выбирать блестящую сторону, а для жирных - матовую (фото: Freepik)

Как выбрать фольгу для различных нужд

При покупке фольги следует обращать внимание на обозначение на упаковке. Производители часто указывают ее назначение: для запекания, для гриля, универсальная или для хранения.

Важную роль также играет толщина: для хранения достаточно 9-10 микрон, а для запекания - лучше выбирать фольгу толщиной более 20 микрон. Качество фольги не зависит от бренда - все производители изготавливают ее по сходной технологии.

Главное - выбирать вариант, соответствующий вашим потребностям. И, конечно, знать, какой стороной ее правильно использовать.