Матовим чи блискучим: яким боком правильно загортати продукти у фольгу

Чому фольга має різні сторони

Різниця між сторонами фольги - результат технології виробництва. Під час прокатування металевих листів одна сторона стикається з валиками, стаючи гладкою та блискучою, а інша - залишається матовою.

Це не просто візуальна особливість - сторони мають різні фізичні властивості. Блискуча сторона відбиває тепло, а матова - поглинає його краще.

Завдяки цьому кожна з них підходить для певних видів приготування. Знаючи це, можна використовувати фольгу більш розумно і функціонально.

Як правильно загортати продукти у фольгу

Під час приготування їжі варто враховувати, яка сторона фольги стикається з продуктами. Якщо потрібно швидше приготувати м’ясо чи рибу, їх краще класти на блискучу сторону або вкривати матовою - тепло поглинатиметься ефективніше.

Для сухих або пісних страв варто обирати блискучу сторону, щоб уникнути пригорання, а для жирних - матову, яка краще вбирає надлишкове тепло. Якщо ви печете з дріжджового або листкового тіста, підстеляйте фольгу матовим боком донизу - випічка вийде повітряною.

Щоб зберегти більше вітамінів в овочах і фруктах, їх слід класти саме на матову сторону. А щоб страва не пересохла - загортайте її так, щоб зовні була блискуча поверхня.

Для сухих або пісних страв варто обирати блискучу сторону, а для жирних - матову (фото: Freepik)

Як вибрати фольгу для різних потреб

При покупці фольги слід звертати увагу на позначення на упаковці. Виробники часто вказують її призначення: для запікання, для гриля, універсальна або для зберігання.

Важливу роль також відіграє товщина: для зберігання достатньо 9-10 мікрон, а для запікання - краще обирати фольгу товщиною понад 20 мікрон. Якість фольги не залежить від бренду - усі виробники виготовляють її за подібною технологією.

Головне - вибирати варіант, що відповідає вашим потребам. І, звісно, знати, яким боком її правильно використовувати.