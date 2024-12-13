Мать экс-нардепа от "Партии регионов" Елену Бережную приговорили к 14 годам за госизмену

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о матери бывшего народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной - Елене Бережной.

Как доказали в прокуратуре, обвиняемая является гражданкой Украины и главой украинской правозащитной общественной организации. С начала полномасштабного вторжения РФ она оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, в феврале 2022 года она, как председатель украинской правозащитной организации, подготовила письмо на имя постоянного представителя РФ при ООН Небензи. В письме Бережная применила манипулятивные вещи о событиях, которые якобы происходят в Киеве и в Украине. Таким образом она пыталась оправдать военную агрессию россиян.

В частности, обвиняемая писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую "спецоперацию РФ в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто политики официально призывают "убивать русских".

При этом российские кураторы в переписке советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома".

А вот 28 февраля 2022 года, во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель рф при ООН Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.

Женщина приговором суда признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Она приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.