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Мать экс-нардепа от "Партии регионов" Елену Бережную приговорили к 14 годам за госизмену

Фото: Елена Бережная (кадр из видео)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Мать бывшего народного депутата участвовала в подрывной деятельности против Украины. Женщину приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о матери бывшего народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной - Елене Бережной.

Как доказали в прокуратуре, обвиняемая является гражданкой Украины и главой украинской правозащитной общественной организации. С начала полномасштабного вторжения РФ она оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

В частности, в феврале 2022 года она, как председатель украинской правозащитной организации, подготовила письмо на имя постоянного представителя РФ при ООН Небензи. В письме Бережная применила манипулятивные вещи о событиях, которые якобы происходят в Киеве и в Украине. Таким образом она пыталась оправдать военную агрессию россиян.

 

В частности, обвиняемая писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую "спецоперацию РФ в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто политики официально призывают "убивать русских".

При этом российские кураторы в переписке советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома".

А вот 28 февраля 2022 года, во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель рф при ООН Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.

Женщина приговором суда признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Она приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

Ранее РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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