Матір екснардепки від "Партії регіонів" Олену Бережну засудили до 14 років за держзраду

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова про матір колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Ірини Бережної - Олену Бережну.

Як довели у прокуратурі, обвинувачена є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації. З початку повномасштабного вторгнення РФ вона надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, у лютому 2022 року вона, як голова української правозахисної організації, підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН Небензі. У листі Бережна застосувала маніпулятивні речі щодо події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні. Таким чином вона намагалась виправдати військову агресію росіян.

Зокрема, обвинувачена писала про те, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію РФ в Україні", про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають "вбивати росіян".

При цьому російські куратори у переписці радили жінці "до повної зачистки сидіти вдома".

А ось 28 лютого 2022 року, під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постійний представник рф при ООН Небензя послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

Жінку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Її засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.