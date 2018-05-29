Матіос назвав найпоширеніші злочини серед військових

За його словами, рівень злочинності серед військових залишається стабільно високим

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що найпоширенішими злочинами серед військовослужбовців є самовільне залишення військової служби та дезертирство. Про це він сказав, виступаючи на міжнародній конференції "Реформування системи військової юстиції України: сучасний стан та перспективи" в Харкові, передає "Інтерфакс".

За його словами, у країні рівень злочинності серед військовослужбовців різко виріс у 2014 році і на сьогодні залишається стабільно високим.

"З квітня 2014 року різко виріс і залишається стабільно високим рівень злочинності серед військовослужбовців: загальна кількість кримінальних проваджень, які розслідувалися слідчими військових прокуратур протягом 2015-2017 років перевищувало 20 тис. щорічно (з урахуванням залишку минулих років) і коливалося від 23 тис. 485 до 20 тис. 301 провадження", - зазначив головний військовий прокурор і додав, що станом на 1 травня 2018 року військові слідчі розслідували 5 тис. 179 кримінальних проваджень.

Відзначимо, за весь зазначений період військові прокуратури в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстрували 27 тисяч 200 проваджень по кримінальним правопорушенням, які скоїли 43 тисячі 196 військовослужбовців. Матіос підкреслив, що найбільш поширеними є самовільне залишення військової служби (13 тис. 470 проваджень) і дезертирство (8 тис. 418 проваджень).

Також у реєстрі фігурують кримінальні провадження за фактами заволодіння військовим майном (747 проваджень), непокори (683 провадження), недбале ставлення до військової служби (435 проваджень), втрати військового майна (338 проваджень), порушення статутних взаємовідносин (290 проваджень), порушення правил поводження зі зброєю (269 проваджень), ухилення від військової служби в інший спосіб (240 проваджень), перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (203 провадження).

Нагадаємо, раніше Матіос запропонував створити Державне бюро військової юстиції.