Матиос назвал самые распространенные преступления среди военных

По его словам, уровень преступности среди военных остается стабильно высоким

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что самыми распространенными преступлениями среди военнослужащих являются самовольное оставление военной службы и дезертирство. Об этом он сказал, выступая на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, передает "Интерфакс".

По его словам, в стране уровень преступности среди военнослужащих резко вырос в 2014 году и на сегодня остается стабильно высоким.

"С апреля 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих: общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов превышало 20 тыс. ежегодно (с учетом остатка прошлых лет) и колебалось от 23 тыс. 485 до 20 тыс. 301 производства", - отметил главный военный прокурор и добавил, что по состоянию на 1 мая 2018 года военные следователи расследовали 5 тыс. 179 уголовных производств.

Отметим, за весь указанный период военные прокуратуры в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 27 тысяч 200 производств по уголовным правонарушениям, которые совершили 43 тысячи 196 военнослужащих. Матиос подчеркнул, что наиболее распространенными являются самовольное оставление военной службы (13 тыс. 470 производств) и дезертирство (8 тыс. 418 производств).

Также в реестре фигурируют уголовные производства по фактам завладения военным имуществом (747 производств), неповиновения (683 производств), халатного отношения к воинской службе (435 производств), потери воинского имущества (338 производств), нарушения уставных взаимоотношений (290 производств), нарушения правил обращения с оружием (269 производств), уклонения от воинской службы другим способом (240 производств), превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий (203 производств).

Напомним, ранее Матиос предложил создать Государственное бюро военной юстиции.

