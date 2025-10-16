Матерей выдают за террористок. Украина осудила женское дело "Хизб-ут-Тахрир" в Крыму

Детали дела

В подконтрольном России Киевском районном суде оккупированного Симферополя состоялись заседания по избранию меры пресечения четырем крымским татаркам, задержанным во время обысков в Бахчисарайском и Севастопольском районах.

Задержанными являются Эсма Ниметулаева, Насиба Саидова, Эльвиза Алиева и Февзие Османова.

Среди задержанных:

Эсма Ниметулаева - мать пяти детей, жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева, он один из фигурантов пятой Бахчисарайской группы по делу Хизб ут-Тахрир.

Насиба Саидова - дочь известного в Крыму имама, девушка учится в педагогическом колледже, работает в детском саду

Февзие Османова - работница магазина, ее дом расположен в селе Орловка Бахчисарайского района.

Эльвиза Алиева работала кассиршей в пекарне в Симферополе, учится на четвертом курсе Крымского федерального университета по специальности "Менеджмент".

Задержание женщин

Всех задержанных женщин доставили в здание управления ФСБ в Симферополе, где им предъявили подозрения по статье об участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на оккупационное ФСБ сообщило, что задержанные якобы "распространяли среди крымских мусульман идеологию создания всемирного халифата".

16 октября подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал всем задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Как уточнил адвокат Эмиль Курбединов, всех четырех женщин будут содержать в СИЗО-1 в оккупированном Симферополе.

Что инкриминируют женщинам

По его словам, Эсми Ниметулаевой инкриминируют ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), а остальным задержанным - ч.2 этой же статьи (участие в террористической организации).

Эти преследования грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности Четвертой Женевской конвенции, и основополагающие права человека.

Все четыре заседания по избранию меры пресечения задержанным женщинам состоялись в закрытом режиме.

По информации правозащитников, это первое дело в оккупированном Крыму, связанное с якобы причастностью к организации "Хизб ут-Тахрир", возбужденное против женщин.

"Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир" - исламская политическая партия, которую в 2003 году в России признали террористической организацией. После этого российские власти начали преследовать лиц, которых считают причастными к ее деятельности.

Участников организации обвиняют в "антиконституционной деятельности" и попытках создать так называемый "всемирный халифат".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия распространила действие своего законодательства на территорию полуострова. С тех пор в "причастности к Хизб ут-Тахрир" оккупационные структуры начали обвинять местных мусульман, в частности крымских татар, что рассматривается как один из инструментов давления на сообщество за его несогласие с оккупацией.

Системное наступление на крымских татар

Министерство иностранных дел Украины называет эти действия частью целенаправленной политики Москвы по уничтожению крымскотатарской идентичности, духовных ценностей и права народа на собственную землю.

Ведомство отметило, что такие преследования нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности Четвертой Женевской конвенции, и призвало международное сообщество требовать немедленного освобождения Ниметулаевой, Саидовой, Алиевой и Османовой, а также всех незаконно удерживаемых Россией украинцев.