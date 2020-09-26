Матчі 4 туру УПЛ почнуться з хвилини мовчання через авіакатастрофу АН-26

Матчі четвертого туру Української прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу розпочнуться з хвилини мовчання через катастрофу військового літака АН-26 поблизу міста Чугуїв Харківської області. Вони пройдуть з 26 по 27 вересня.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

"Матчі 4 туру розпочнуться з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих у катастрофі Ан-26 в Харківській області. УПЛ висловлює щирі співчуття рідним і близьким жертв авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше резидент України Володимир Зеленський дав доручення припинити всі навчальні польоти на час розслідування причин катастрофи літака АН26.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії катастрофи літака, серед яких неналежне технічне обслуговування літака і підготовка його до польоту.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті авіакатастрофи загинули 24 людини, пошуки двох людей тривають, один курсант уцілів.