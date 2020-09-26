ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Матчі 4 туру УПЛ почнуться з хвилини мовчання через авіакатастрофу АН-26

Автор: РБК-Україна

Матчі четвертого туру Української прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу розпочнуться з хвилини мовчання через катастрофу військового літака АН-26 поблизу міста Чугуїв Харківської області. Вони пройдуть з 26 по 27 вересня.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

"Матчі 4 туру розпочнуться з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих у катастрофі Ан-26 в Харківській області. УПЛ висловлює щирі співчуття рідним і близьким жертв авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше резидент України Володимир Зеленський дав доручення припинити всі навчальні польоти на час розслідування причин катастрофи літака АН26.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії катастрофи літака, серед яких неналежне технічне обслуговування літака і підготовка його до польоту.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті авіакатастрофи загинули 24 людини, пошуки двох людей тривають, один курсант уцілів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиакатастрофаУПЛФутбол