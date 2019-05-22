ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На матчі "Шахтар" - "Динамо" очікується аншлаг

Новини » Спорт    22.05.2019 - 16:06
На матчі "Шахтар" - "Динамо" очікується аншлаг
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

На гру 30 туру УПЛ вже продано 30 тисяч квитків

Поєдинок 30 туру чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" збере майже повний стадіон "Металіст". Про це Футбол NEWS.

На майбутню зустріч реалізовано вже близько 30 тисяч квитків. Відзначимо, що харківський стадіон вміщує 40 003 глядачів, а це значить, що на матчі очікується аншлаг.

Відзначається, що на південну трибуну закритий продаж квитків, оскільки на ній буде розтягнута символічна футболка із зображенням виграних трофеїв донецького клубу.

"Шахтар" проведе церемонію нагородження золотими медалями після гри з "Динамо", також на ОСК "Металіст" планується святковий концерт.

Нагадаємо, "Шахтар" вийде на матч в статусі найтитулованішого клубу в історії незалежної України. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "Динамо".

Шахтар - Динамо: де дивитися матч Провідний захисник "Шахтаря" може пропустити матч проти "Динамо"
Новини України ДинамоШахтарЧемпионат УкраиныбилетыстадионУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся