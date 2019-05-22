На матчі "Шахтар" - "Динамо" очікується аншлаг

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

На гру 30 туру УПЛ вже продано 30 тисяч квитків

Поєдинок 30 туру чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" збере майже повний стадіон "Металіст". Про це Футбол NEWS.

На майбутню зустріч реалізовано вже близько 30 тисяч квитків. Відзначимо, що харківський стадіон вміщує 40 003 глядачів, а це значить, що на матчі очікується аншлаг.

Відзначається, що на південну трибуну закритий продаж квитків, оскільки на ній буде розтягнута символічна футболка із зображенням виграних трофеїв донецького клубу.

"Шахтар" проведе церемонію нагородження золотими медалями після гри з "Динамо", також на ОСК "Металіст" планується святковий концерт.

ОСК «Металлист» в ожидании матча чемпионов и грандиозного шоу!



В среду здесь состоится игра #ШахтерДинамо, а по ее окончании – церемония награждения чемпионов и концерт с участием Maruv, Гайтаны и Оли Поляковой.



Билеты на матч и шоу: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/P9AOtMjDOv — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2019

Нагадаємо, "Шахтар" вийде на матч в статусі найтитулованішого клубу в історії незалежної України. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "Динамо".