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Шахтар - Динамо: анонс матчу

Новини » Спорт    22.05.2019 - 10:10
Шахтар - Динамо: анонс матчу
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (twitter.com/fcshakhtar)

Готуємося до поєдинку 30 туру чемпіонату України

Поєдинок "Шахтар" - "Динамо" закриє 30 тур української Прем'єр-ліги. Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". На думку букмекерів, "гірники" є фаворитом матчу. Гру пропустить провідний захисник донеччан Ісмаїлі.

22 травня 19:36
Харків, ОСК "Металіст"

 

"Шахтар" підійшов до останнього, вже шостого за рахунком, українського Ель Класіко в нинішньому сезоні не тільки в ролі чемпіона, але і в статусі найтитулованішого клубу в історії незалежної України. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "Динамо".

Не випадково стартовий свисток пролунає о 19:36 - спеціально на честь перемоги "Шахтаря" в чемпіонаті. Це відсилання до року заснування донецького клубу.

На друге місце "Динамо" теж ніхто не зможе посягнути. Однак незважаючи на відсутність турнірної мотивації, не варто очікувати нудного матчу. Аж надто багато принциповості у відносинах між двома основними фаворитами українського футболу.

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