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На матче "Шахтер" - "Динамо" ожидается аншлаг

Новости » Спорт    22.05.2019 - 16:06
На матче "Шахтер" - "Динамо" ожидается аншлаг
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

На игру 30 тура УПЛ уже продано 30 тысяч билетов

Поединок 30 тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" соберет почти полный стадион "Металлист". Об этом Футбол NEWS.

На грядущую встречу реализовано уже около 30 тысяч билетов. Отметим, что харьковский стадион вмещает 40 003 зрителей, а это значит, что на матче ожидается аншлаг.

Отмечается, что на южную трибуну закрыта продажа билетов, так как на ней будет растянута символическая футболка с изображением выигранных трофеев донецкого клуба.

"Шахтер" проведет церемонию награждения золотыми медалями после игры с "Динамо", также на ОСК "Металлист" планируется праздничный концерт.

Напомним, "Шахтер" выйдет на матч в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "Динамо".

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