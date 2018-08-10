Матч УПЛ "Олімпік" - "Львів" почнеться з хвилини мовчання

Клуби вшанують пам'ять загиблого фана донецької команди

Матч 4 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Олімпіком" і "Львовом" почнеться з хвилини мовчання. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Один з фанатів молодого фанатського руху "Олімпіка" Роман Барило загинув в автокатастрофі, коли їхав з батьками до Одеси.

Матч розпочнеться о 19:00 в Києві на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Нагадаємо, УПЛ за погодженням з клубами перенесла на осінь матч 4 туру чемпіонату між "Маріуполем" і "Динамо".