Матч УПЛ "Олимпик" - "Львов" начнется с минуты молчания

Новости Спорт 10.08.2018 - 13:54
Фото: "Олимпик" - "Львов" (facebook.com/fcolympicdonetsk)
Фото: "Олимпик" - "Львов" (facebook.com/fcolympicdonetsk)

Клубы почтят память погибшего фана донецкой команды

Матч 4 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Олимпиком" и "Львовом" начнется с минуты молчания. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Один из фанатов молодого фанатского движения "Олимпика" Роман Барыло погиб в автокатастрофе, когда ехал с родителями в Одессу.

Матч начнется в 19:00 в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского. 

Напомним, УПЛ по согласованию с клубами перенесла на осень матч 4 тура чемпионата между "Мариуполем" и "Динамо".

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Теги:  Олимпик,  Львов,  УПЛ,  Чемпионат Украины,  минута молчания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС