Матч УПЛ "Олимпик" - "Львов" начнется с минуты молчания

Клубы почтят память погибшего фана донецкой команды

Матч 4 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Олимпиком" и "Львовом" начнется с минуты молчания. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Один из фанатов молодого фанатского движения "Олимпика" Роман Барыло погиб в автокатастрофе, когда ехал с родителями в Одессу.

Матч начнется в 19:00 в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Напомним, УПЛ по согласованию с клубами перенесла на осень матч 4 тура чемпионата между "Мариуполем" и "Динамо".