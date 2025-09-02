Матч Украина - Франция: как бесплатно посмотреть отбор на ЧМ-2026

5 сентября сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026 матчем против Франции. Поединок состоится во Вроцлаве, а трансляцию обеспечит официальный вещатель MEGOGO.
Где и когда смотреть матч - сообщает РБК-Украина.
В пятницу, 5 сентября, национальная сборная Украины проведет первый поединок в квалификации чемпионата мира 2026 года. Соперником команды Сергея Реброва станет действующий вице-чемпион мира - сборная Франции.
Матч пройдет на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в Польше. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
Эксклюзивные права на трансляцию матчей сборной Украины в квалификации к ЧМ-2026 имеет медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру можно:
Встречу Украина - Франция прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Предматчевый эфир стартует в 20:30.
Ведущим студии будет Владимир Кобельков, экспертами - бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-вратарь "Динамо" и национальной команды Денис Бойко.
В группе отбора на ЧМ-2026 соперниками Украины, кроме Франции, стали Азербайджан и Исландия. Второй матч "сине-желтые" проведут 9 сентября в Баку против азербайджанцев.
Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. От Европы на турнир квалифицируются 16 сборных.
