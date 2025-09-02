Матч Украина - Франция: как бесплатно посмотреть отбор на ЧМ-2026

Когда и где состоится матч

В пятницу, 5 сентября, национальная сборная Украины проведет первый поединок в квалификации чемпионата мира 2026 года. Соперником команды Сергея Реброва станет действующий вице-чемпион мира - сборная Франции.

Матч пройдет на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в Польше. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть Украина - Франция

Эксклюзивные права на трансляцию матчей сборной Украины в квалификации к ЧМ-2026 имеет медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру можно:

на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S"

бесплатно - на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях

в разделе "Спорт" сервиса MEGOGO, на канале "MEGOGO Футбол Первый" или в отдельном поп-ап канале, который появится в день игры

Кто будет комментировать матч

Встречу Украина - Франция прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Предматчевый эфир стартует в 20:30.

Ведущим студии будет Владимир Кобельков, экспертами - бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-вратарь "Динамо" и национальной команды Денис Бойко.

Что дальше ждет сборную

В группе отбора на ЧМ-2026 соперниками Украины, кроме Франции, стали Азербайджан и Исландия. Второй матч "сине-желтые" проведут 9 сентября в Баку против азербайджанцев.

Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. От Европы на турнир квалифицируются 16 сборных.