На матч відбору Євро-2020 Україна - Сербія закінчилися квитки

Зважаючи на значний ажіотаж навколо матчу кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 Україна - Сербія квитки, що були у вільному продажу, вже закінчилися. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Водночас зазначається, що у вільний продаж можуть надійти квитки, які залишаться від продажів через соціальні квоти і квоти футбольної громадськості.

Продаж квитків на перші домашні матчі збірної України у кваліфікації Євро-2020 з футболу, які відбудуться у Львові на "Арені Львів" проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) стартував 1 квітня.

Нагадаємо, у двох стартових матчах відбору команда Андрія Шевченка зіграла внічию проти Португалії (0:0), а потім здолала Люксембург з ранком 2:1.