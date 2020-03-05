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Усі матчі чемпіонату Італії місяць будуть проводитися без глядачів

Новини » Спорт     05.03.2020 - 08:06
Усі матчі чемпіонату Італії місяць будуть проводитися без глядачів
Фото: (twitter.com/juventusfc)

Уряд не став переносити Серію А через коронавируса

Всі поєдинки чемпіонату Італії з футболу будуть проходити за порожніх трибуна. Таке рішення ухвалив уряд країни, пише Football Italia.

Цей захід щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу стосується всіх спортивних подій і буде діяти до 3 квітня. Також це рішення поширюється на всі регіони, незалежно від того, чи є там заражені.

Раніше низка матчів Серії А і Кубка Італії з футболу вже були перенесені на невизначений термін. Видання припускає, що на цьому тижні клуби зіграють ці поєдинки, але офіційного рішення з цього приводу ще немає.

З 7 березня до 4 квітня заплановано проведення трьох турів італійського чемпіонату.

На цей час кількість заражених коронавірусів в Італії перевищила 3 тисячі осіб, 107 померли. Школи та університети закриті по всій країні як мінімум до середини березня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 4 березня у світі зареєстровано 92 943 випадки зараження коронавірусів. Випадків з летальним результатом - 3160.

За межами Китаю, де в грудні минулого року стався спалах коронавірусу, вірус поширився на території 72 країн.

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