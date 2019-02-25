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Матч чемпіонату Франції "Нант" - ПСЖ перенесений через вуличні протести

Новини » Спорт    25.02.2019 - 14:25
Матч чемпіонату Франції "Нант" - ПСЖ перенесений через вуличні протести
Фото: футболісти ПСЖ (twitter.com/PSG_inside)

Зустріч була запланована на вихідні 9-10 березня

Матч в рамках 28 туру чемпіонату Франції між "Нантом" і ПСЖ перенесений. Таке рішення було прийнято керівництвом Ліги 1, мовиться в повідомленні на офіційному сайті турніру.

Спочатку ця гра повинна була відбутися 9 або 10 березня. Однак в ці дні очікуються вуличні протести активістів руху "жовтих жилетів", відповідно матч в ці терміни не відбудеться: поліція не впевнена в тому, що зможе забезпечити необхідний рівень безпеки в день гри.

На даний момент нова дата зустрічі поки не визначена.

Нагадаємо, після 25 матчів підопічні Томаса Тухель одноосібно очолюють турнірну таблицю чемпіонату Франції з 68 очками. "Нант", в свою чергу, займає 14 місце, набравши 30 балів.

Нагадаємо, через протести у грудні минулого року у Франції скасували матчі 17 туру місцевого футбольного чемпіонату.

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