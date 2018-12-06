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Ще два матчі чемпіонату Франції скасували через протести

Новини » Спорт    06.12.2018 - 16:24
Ще два матчі чемпіонату Франції скасували через протести
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/Ligue1Conforama)

Всього чотири поєдинки майбутнього туру не відбудуться вчасно

У Франції скасували ще два матчі місцевого футбольного чемпіонату. Про це повідомляється на сайті Ліги 1.

За запитом влади зустрічі "Монако" - "Ніцца" і "Сент-Етьєнн" - "Марсель" були перенесені через масові заворушення.

Матчі повинні були відбутися 7 та 9 грудня відповідно, але були відкладені на невизначений термін.

Раніше були перенесені через запит поліції поєдинки ПСЖ - "Монпельє" і "Тулуза" - "Ліон", заплановані на 8 грудня.

У великих містах Франції тривають протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо, які переросли в заворушення і сутички з поліцією.

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