Ще два матчі чемпіонату Франції скасували через протести

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Всього чотири поєдинки майбутнього туру не відбудуться вчасно

У Франції скасували ще два матчі місцевого футбольного чемпіонату. Про це повідомляється на сайті Ліги 1.

За запитом влади зустрічі "Монако" - "Ніцца" і "Сент-Етьєнн" - "Марсель" були перенесені через масові заворушення.

Матчі повинні були відбутися 7 та 9 грудня відповідно, але були відкладені на невизначений термін.

A la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la Préfecture des Alpes-Maritimes, la @LFPfr reporte la rencontre @AS_Monaco - @ogcnice https://t.co/VwvMtJHLtr pic.twitter.com/CzyW5uS2ql — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) December 6, 2018

Раніше були перенесені через запит поліції поєдинки ПСЖ - "Монпельє" і "Тулуза" - "Ліон", заплановані на 8 грудня.

У великих містах Франції тривають протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо, які переросли в заворушення і сутички з поліцією.