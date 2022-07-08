RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через масові обстріли росіяни почали переміщати свої склади, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник глави ОП України (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни змушені переміщати свої склади подалі від лінії фронту. Це їх змусили зробити українські військові, посиливши обстріли цих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Олексія Арестовича.

За його словами, росіяни почали відсувати свої склади від лінії фронту, що створює проблеми з забезпеченням наступальних сил.

"Продовжується геноцид складів ракетно-артилерійського озброєння, матеріального забезпечення та командних пунктів. Лише за добу: Херсон, донецький завод "Топаз", Шахтарськ, Нова Каховка. Все це горить, розлітаються боєприпаси. З Шахтарська взагалі почалася евакуація населення. Хімарси боготворящі" - сказав Арестович.

Нагадаємо, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.

У Генштабі ЗСУ прокоментували часті вибухи на складах з боєприпасами окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович