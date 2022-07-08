Через масові обстріли росіяни почали переміщати свої склади, - Арестович

Росіяни змушені переміщати свої склади подалі від лінії фронту. Це їх змусили зробити українські військові, посиливши обстріли цих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Олексія Арестовича.

За його словами, росіяни почали відсувати свої склади від лінії фронту, що створює проблеми з забезпеченням наступальних сил.

"Продовжується геноцид складів ракетно-артилерійського озброєння, матеріального забезпечення та командних пунктів. Лише за добу: Херсон, донецький завод "Топаз", Шахтарськ, Нова Каховка. Все це горить, розлітаються боєприпаси. З Шахтарська взагалі почалася евакуація населення. Хімарси боготворящі" - сказав Арестович.