Через масові обстріли росіяни почали переміщати свої склади, - Арестович

Росіяни змушені переміщати свої склади подалі від лінії фронту. Це їх змусили зробити українські військові, посиливши обстріли цих об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Олексія Арестовича.
За його словами, росіяни почали відсувати свої склади від лінії фронту, що створює проблеми з забезпеченням наступальних сил.
"Продовжується геноцид складів ракетно-артилерійського озброєння, матеріального забезпечення та командних пунктів. Лише за добу: Херсон, донецький завод "Топаз", Шахтарськ, Нова Каховка. Все це горить, розлітаються боєприпаси. З Шахтарська взагалі почалася евакуація населення. Хімарси боготворящі" - сказав Арестович.
Нагадаємо, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.
У Генштабі ЗСУ прокоментували часті вибухи на складах з боєприпасами окупантів.