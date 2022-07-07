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Вибухонебезпечно. В ЗСУ порадили росіянам не палити на складах з боєприпасами

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Україна, Четвер 07 липня 2022 15:36
Вибухонебезпечно. В ЗСУ порадили росіянам не палити на складах з боєприпасами Фото: в Генштабі ЗСУ прокоментували вибухи на складах з боєприпасами РФ (wiktionary.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Генштабі ЗСУ прокоментували часті вибухи на складах з боєприпасами окупантів. Там порадили росіянам не нехтувати правилами безпеки і обирати кращі місця для паління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"З урахуванням наявного у нас озброєння ворог ще може залишати свої запаси в глибині території. Але на окупованих територіях є люди, які нам допомагають", - сказав Громов.

При цьому він додав, що окупантам варто уважніше ставитися до правил безпеки і обирати кращі місця для паління.

"Можна нагадати росіянам про правила безпеки влітку, не варто палити на об'єктах з підвищеною вибухонебезпечністю. Все найменш популярними в російській армії стають посади начальника складу боєприпасів та начальника складу пального. Мабуть, тому що ці склади вибухають" - заявив Громов.

Нагадаємо, за останній тиждень почастішали повідомлення про вибухи на складах з російськими боєприпасами. Вони вибухали на східних та південних окупованих територіях України.

Вчора президент України відзначив роботу західної артилерії, повідомивши, що українські військові просуваються на кількох тактичних напрямках.

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