Вибухонебезпечно. В ЗСУ порадили росіянам не палити на складах з боєприпасами
У Генштабі ЗСУ прокоментували часті вибухи на складах з боєприпасами окупантів. Там порадили росіянам не нехтувати правилами безпеки і обирати кращі місця для паління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.
"З урахуванням наявного у нас озброєння ворог ще може залишати свої запаси в глибині території. Але на окупованих територіях є люди, які нам допомагають", - сказав Громов.
При цьому він додав, що окупантам варто уважніше ставитися до правил безпеки і обирати кращі місця для паління.
"Можна нагадати росіянам про правила безпеки влітку, не варто палити на об'єктах з підвищеною вибухонебезпечністю. Все найменш популярними в російській армії стають посади начальника складу боєприпасів та начальника складу пального. Мабуть, тому що ці склади вибухають" - заявив Громов.
Нагадаємо, за останній тиждень почастішали повідомлення про вибухи на складах з російськими боєприпасами. Вони вибухали на східних та південних окупованих територіях України.
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