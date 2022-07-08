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Через масові обстріли росіяни почали переміщати свої склади, - Арестович

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 23:13
Через масові обстріли росіяни почали переміщати свої склади, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник глави ОП України (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни змушені переміщати свої склади подалі від лінії фронту. Це їх змусили зробити українські військові, посиливши обстріли цих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Олексія Арестовича.

За його словами, росіяни почали відсувати свої склади від лінії фронту, що створює проблеми з забезпеченням наступальних сил.

"Продовжується геноцид складів ракетно-артилерійського озброєння, матеріального забезпечення та командних пунктів. Лише за добу: Херсон, донецький завод "Топаз", Шахтарськ, Нова Каховка. Все це горить, розлітаються боєприпаси. З Шахтарська взагалі почалася евакуація населення. Хімарси боготворящі" - сказав Арестович.

Нагадаємо, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.

У Генштабі ЗСУ прокоментували часті вибухи на складах з боєприпасами окупантів.

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Олексій Арестович
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