Из-за массовых обстрелов россияне начали перемещать свои склады, - Арестович

Россияне вынуждены перемещать свои склады подальше от линии фронта. Это их заставили сделать украинские военные, усилив обстрелы этих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Алексея Арестовича.

По его словам, россияне начали отодвигать свои склады от линии фронта, что создает проблемы с обеспечением наступательных сил.

"Продолжается геноцид складов ракетно-артиллерийского вооружения, материального обеспечения и командных пунктов. Всего за сутки: Херсон, Донецкий завод "Топаз", Шахтерск, Новая Каховка. Все это горит, разлетаются боеприпасы. Из Шахтерска вообще началась эвакуация населения. Химарсы боготворящие " - сказал Арестович.