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Из-за массовых обстрелов россияне начали перемещать свои склады, - Арестович

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 23:13
Из-за массовых обстрелов россияне начали перемещать свои склады, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП Украины (bukinfo.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне вынуждены перемещать свои склады подальше от линии фронта. Это их заставили сделать украинские военные, усилив обстрелы этих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Алексея Арестовича.

По его словам, россияне начали отодвигать свои склады от линии фронта, что создает проблемы с обеспечением наступательных сил.

"Продолжается геноцид складов ракетно-артиллерийского вооружения, материального обеспечения и командных пунктов. Всего за сутки: Херсон, Донецкий завод "Топаз", Шахтерск, Новая Каховка. Все это горит, разлетаются боеприпасы. Из Шахтерска вообще началась эвакуация населения. Химарсы боготворящие " - сказал Арестович.

Напомним, 6 июля, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях.

В Генштабе ВСУ прокомментировали частые взрывы на складах с боеприпасами оккупантов.

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Алексей Арестович
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