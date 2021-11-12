У Криму заарештували адвоката українських політв'язнів, - омбудсмен

В окупованому РФ Криму незаконно заарештували і оштрафували адвоката українських політв'язнів Едема Семедляєва. Такий вирок ухвалив підконтрольний Росії "Центральний районний суд Сімферополя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Telegram .

За даними омбудсмена, Семедляєв 25 жовтня прийшов до місцевої поліції з метою надати юридичну допомогу активістам, затриманим під будівлею підконтрольного РФ "Кримського гарнізонного військового суду" за підтримку фігурантів "червоногвардійської справи Хізб ут-Тахрір".

Однак адвоката затримали - на нього склали протокол про скоєння адмінправопорушення за ст. 19.3 КоАП РФ (непокора правоохоронцям).

Підконтрольний Росії "суд" окупантів виніс Семедляєву вирок у вигляді арешту на 12 діб і оштрафував його на 4 тисячі російських рублів (близько 1 453 гривень).

Наразі Семедляєв відбуває покарання в ізоляторі тимчасового тримання у Сімферополі.

"Вважаю рішення так званого "суду" прикладом тиску та залякування адвокатів у тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій кримських татар", - наголосила Денисова.

Вона також закликала світову спільноту відреагувати на чергове порушення прав і свобод на окупованому Росією півострові.

Відомо, що Семедляєв є захисником українських політв'язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфуллаєва.

"Всі вони на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки. А це є порушенням права на захист, гарантований ст. 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, та прямою перешкодою професійній адвокатській діяльності", - написала омбудсмен.