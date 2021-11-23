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У Криму затримали понад 30 кримських татар, які зустрічали з ізолятора адвоката Семедляєва

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Крим, Вівторок 23 листопада 2021 23:39
У Криму затримали понад 30 кримських татар, які зустрічали з ізолятора адвоката Семедляєва Фото: у Криму затримали понад 30 кримських татар, які зустрічали з ізолятора адвоката Семедляєва (facebook.com/profile.php?id=100004757052466)
Автор: Анна Полисученко

У незаконно окупованому Сімферополі окупанти затримали 31 людину, що прийшли для зустрічі адвоката Едема Семедляєва. Адвоката звільнили через закінчення терміну його адміністративного арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Едем Семедляєв отримав 12 днів адміністративного арешту, які провів у сімферопольському ізоляторі. Сьогодні правозахисник вийшов на волю. Зустріти його прийшли кілька десятків кримськотатарських активістів.

У підсумку російські силовики затримали 31 людину, в тому числі 10 жінок і журналістів.

Серед затриманих кореспонденти "Кримської солідарності" Енвер Алімов, Аліма Сулейманова, Вілена Темер'янова, цивільний журналіст Длявера Ібрагімова.

За словами очевидців, затриманих відвезли в Київське відділення поліції Сімферополя.

Раніше ми писали, що у Криму заарештували адвоката українських політв'язнів Семедляєва.

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