ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росії потрібно до місяця, щоб підготувати новий напад з Білорусі, - ГУР

Новость на русском →
Київ, Субота 25 червня 2022 09:31
Росії потрібно до місяця, щоб підготувати новий напад з Білорусі, - ГУР Фото: російські танкісти (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко, Уляна Безпалько

Росіянам потрібно як мінімум 3-4 тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Це все розрахунково. Воно прораховано. Як я вже говорив, коли росіян виводили з Білорусі, їм знадобилося три тижні. Отже, щоб повернути їх туди і створити на білоруській території потужне ударне угруповання, потрібно до місяця часу – 3-4 тижні", – заявив представник розвідки.

При цьому він зазначив, що наступ з півночі залежить від того, наскільки противник доб'ється успіху на східному і південному напрямках.

"Особливо на сході – наскільки швидко він зможе виконати ті завдання, які він ставить перед собою. А найближче завдання ворога – вихід на адміністративні межі Луганської, а потім – Донецької областей", – додав Скібіцький.

Як повідомлялося раніше, Білорусь залишається плацдармом для російських військ. На її території зараз знаходиться приблизно 1,5 тисяч військових РФ.

Також в Брестській і Гомельській областях, які межують з Україною, зосереджено до семи білоруських батальйонів - що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Агресія РФ Війна в Україні
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження