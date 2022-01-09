"Він не терорист". У Киргизстані відреагували на затримання музиканта в Алмати: подробиці скандалу

У Казахстані затримали чоловіка, який, нібито, погодився брати участь в масових протестах за 90 тисяч тенге (206 доларів). У Киргизстані надіслали ноту та заявили, що затриманий - не лише громадянин їх країни, але й відомий піаніст та аранжувальник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану Камчібека Ташієва під час розмови з журналістами.

З чого усе почалося

До мережі потрапило відео на якому затриманий чоловік у синцях й саднах розповідає про те, що він прилетів до Казахстану після пропозиції взяти участь у масових протестах в країні за 90 тисяч тенге (206 доларів).

Втім, вже через деякий час з'ясувалося, що затриманий - громадянин Вікрам Рузахунов - відомий піаніст, аранжувальник та виконавчий директор фестивалю "Джаз Бішкев Весна" з Киргизстану.

Як відреагував Киргизстан

Влада Киргизстану, зі свого боку, направила ноту до Казахстану.

"Офіційних звернень до нас не було, але ми направили ноту до Казахстану. Він не є терористом, так, він може бути, якимось чином виявився не там, ці обставини треба з'ясувати", - заявив Ташієв під час розмови з журналістами.

Киргизстан планує запропонувати Казахстану спільне розслідування щодо музиканта.

"Нас зачіпає, що показують нашого громадянина в такому світлі. Ми з'ясовуватимемо обставини", - додав Ташієв.

У Міністерстві внутрішніх справ Киргизстану, посилаючись на слова родичів затриманого, заявили, що Рузахунов був запрошений до Казахстану напередодні нового року для проведення концертів. Зокрема, чоловік неодноразово гастролював у Алмати.

Це тільки початок

Сьогодні, біля посольства Казахстану в столиці Киргизстану Бікшеку проходить мітинг через затримання Вікрама Рузахунова.

Учасники акції стверджують, що маніпуляції з боку Казахстану лише початок, оскільки на місці музиканта може опинитися будь-хто з мігрантів або ж гостей із Киргизстану.

Тим часом деякі Telegram-канали Казахстану, з посиланням на силові структури, стверджують, що затриманого на відео, звати Закір Убуров.