Масові пожежі в Австралії можуть стати звичайним явищем, - дослідження

Британські вчені попередили, що масштабні лісові пожежі, які зараз спостерігаються в Австралії, в майбутньому можуть стати нормальним явищем із-за глобального потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму звіті вчені відділу досліджень кліматичних впливів у британському Метеорологічному бюро Hadley Center відзначають, що зміна клімату призвело до збільшення "пожежної погоди" - періоду з високим ризиком пожежі з-за високої температури повітря, низької вологості, невеликих опадів і сильних вітрів.

Згідно зі звітом, даний ефект спостерігається не тільки в Австралії, але і на заході США і Канаді, у південній Європі, Скандинавії, Амазонії та Сибіру.

"В глобальному масштабі часи пожеж подовжилися приблизно на 25% лісової поверхні Землі, що призвело до збільшення середньої тривалості сезону пожеж на 20%", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії загинули 25 осіб. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

Крім цього за попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Також РБК-Україна писало, що температура океану в 2019 році досягла рекордного показника, що свідчить про глобальне потепління. Потепління океану призводить до підвищення рівня моря.