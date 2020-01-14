В Австралії забруднення повітря досягло небезпечного рівня

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Через надзвичайний рівень забруднення не працюють відкриті басейни

Через масштабні лісові пожежі в Австралії забруднення повітря в Мельбурні досягло небезпечного рівня. Про це повідомляє ABC.

Через надзвичайний рівень забруднення не працюють відкриті басейни, а організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу скасували проведення матчів.

Раніше повідомлялося, що на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх. В зв'язку з цим, місцева влада штату Вікторія дали розпорядження про нову евакуацію населення.

Відзначимо, в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії загинули 25 осіб. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинули більше мільярда тварин.

У свою чергу, уряд Австралії надасть 50 млн доларів на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж.