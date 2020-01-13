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Температура океану досягла рекордного рівня

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 22:27
Температура океану досягла рекордного рівня
Ілюстративне фото (Travelask)

Потепління океану призводить до підвищення рівня моря

Температура океану в 2019 році досягла рекордного показника, що свідчить про глобальне потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомив професор Джон Абрахам з Університету Святого Томаса в Міннесоті (США), останні п'ять років є рекордними щодо підвищення температури океану. За його словами, потепління океанів призводить до більш сильних штормів і порушує кругообіг води, що означає більше повеней, посух і лісових пожеж, а також підвищення рівня моря.

"Океани - це саме те, що говорить вам про те, як швидко прогрівається Земля. Ми виявили, що 2019 рік був найтеплішим роком за всю історію спостережень, він продемонстрував найбільший однорічний приріст за все десятиліття", - сказав Абрахам.

Вчені очікують, що до кінця сторіччя підвищення рівня моря складе близько одного метра, що приведений до переселення близько 150 мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо, в грудні саміт ООН по клімату закликав прийняти більш серйозні зобов'язання у 2020 році. Делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дні.

Раніше РБК-Україна писало, що танення льоду Гренландії збільшилася в сім разів у період з 1992 по 2018 року. До кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 див.

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Новини України глобальное потепление
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