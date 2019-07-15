Масове отруєння в Одеській області: у 53 дітей діагностували дизентерію

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Наразі у лікарнях перебувають 13 людей

У Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера. Про це повідомив головний лікар медустанови Ігор Десятник, передає "Укрінформ".

Крім того, працівники лабораторії лікарні лабораторії виїхали сьогодні до Сергїівського оздоровчого табору, де проведуть дообстеження дітей.

"У пацієнтів, за даними лабораторної служби лікарні, висіяно бактерії Флекснера. Один з наших лікарів та працівники лабораторії виїхали сьогодні до Сергїівського оздоровчого табору, де проводять дообстеження 150 дітей, які в ньому відпочивають", - поінформував головний лікар.

Він додав, що 53 підлітки віком 10-15 років і 3 дорослих були госпіталізовані 11-12 липня до різних медустанов району зі скаргами на нездужання, підвищену температуру, у деяких були блювота і пронос.

Так, наразі в лікувальних закладах району перебувають 13 осіб, в тому числі 12 дітей, а в оздоровчому таборі проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у медичних закладах Одеської області станом на 14 липня перебували 15 осіб, які були госпіталізовані після масового отруєння у дитячому санаторії "Медик-2" в смт. Сергіївка.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 липня у медичних закладах після масового отруєння у санаторії у селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.

Спочатку повідомлялося, що у смт. Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 46 дітей. У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років. Пізніше кількість постраждалих від отруєння зросла до 52 осіб. Зокрема, серед 50 постраждалих були діти.