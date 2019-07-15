Массовое отравление в Одесской области: у 53 детей диагностировали дизентерию

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Сейчас в больницах находятся 13 человек

В Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера. Об этом сообщил главный врач медучреждения Игорь Десятник, передает "Укринформ".

Кроме того, работники лаборатории больницы лаборатории выехали сегодня в Сергеевский оздоровительный лагерь, где проведут дообследование детей.

"У пациентов, по данным лабораторной службы больницы, высеяны бактерии Флекснера. Один из наших врачей и работники лаборатории выехали сегодня в Сергеевский оздоровительный лагерь, где проводят дообследование 150 детей, которые в нем отдыхают", - сообщил главврач.

Он добавил, что 53 подростка в возрасте 10-15 лет и 3 взрослых были госпитализированы 11-12 июля в различные медучреждения района с жалобами на недомогание, повышенную температуру, у некоторых были рвота и понос.

Так, сейчас в лечебных учреждениях района находятся 13 человек, в том числе 12 детей, а в оздоровительном лагере проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в медицинских учреждениях Одесской области по состоянию на 14 июля находились 15 человек, которые были госпитализированы после массового отравления в детском санатории "Медик-2" в пгт. Сергеевка.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

Сначала сообщалось, что в пгт. Сергеевка в Одесской области с симптомами отравления были госпитализированы 46 детей. В лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Позже количество пострадавших от отравления выросло до 52 человек. В частности, среди 50 пострадавших были дети.