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Масова стрілянина в Броварах: затримано 11 людей

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 11:07
Масова стрілянина в Броварах: затримано 11 людей
Фото: місце затримання (twitter.com/Artem_Shewa)

На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї

В ході масової стрілянини в Броварах затримано 11 людей. Вживаються заходи до встановлення усіх обставин події.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Як уточнили в прокуратурі, на місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї.

Нагадаємо, в результаті стрілянини постраждали троє людей. Речник МВС Артем Шевченко розповів РБК-Україна, що поліція з’ясує легальність зброї в затриманих в Броварах. За його словами, необхідно допитати їх, провести всі необхідні первинні слідчі дії.

Як повідомили у поліції, сутички стались між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство).

Зазначимо, Аваков відреагував на перестрілку в Броварах, в результаті якої постраждали троє людей.

Також РБК-Україна писало, що з'явилось відео перестрілки в Броварах.

Раніше повідомлялось, що сьогодні зранку у Броварах сталась стрілянина та сутички.

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Автор: Анастасия Рокитна

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