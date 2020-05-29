ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Будемо лікувати: Аваков відреагував на перестрілку в Броварах

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 10:32
Будемо лікувати: Аваков відреагував на перестрілку в Броварах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Масові затримання продовжуються

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував перестрілку в Броварах, в результаті якої постраждали троє людей. Він сказав, що у виконавчих органів Києва та області "щось прогнило".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Аваков повідомив, що масові затримання продовжуються

"Перестрілка вранці в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці сталася перестрілка в Броварах. В ході зіткнень було затримано 10 осіб. У них було вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що поліція з'ясує легальність зброї у затриманих в Броварах. Не виключено, що це легальна зброя, тобто зареєстрована.

У зв'язку з цим, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ.

Також з'явилося відео перестрілки в Броварах, в результаті якої поранені три людини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України БроварыперестрілкаАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся