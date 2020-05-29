Будемо лікувати: Аваков відреагував на перестрілку в Броварах

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Масові затримання продовжуються

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував перестрілку в Броварах, в результаті якої постраждали троє людей. Він сказав, що у виконавчих органів Києва та області "щось прогнило".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Аваков повідомив, що масові затримання продовжуються

"Перестрілка вранці в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці сталася перестрілка в Броварах. В ході зіткнень було затримано 10 осіб. У них було вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що поліція з'ясує легальність зброї у затриманих в Броварах. Не виключено, що це легальна зброя, тобто зареєстрована.

У зв'язку з цим, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ.

Також з'явилося відео перестрілки в Броварах, в результаті якої поранені три людини.

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Автор: Анастасия Рокитна