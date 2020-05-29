Стрілянина і сутички: в Броварах провели масові затримання

Фото: місце затримання (twitter.com/Artem_Shewa)

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження

У Броварах сьогодні зранку влаштували стрілянину та сутички. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Про це повідомив у Twitter директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ (МВС) Артем Шевченко.

У прес-службі поліції Київської області повідомили, що за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство, - ред.).

Фото: місце затримання (twitter.com/Artem_Shewa)

Правоохоронці попередньо встановили, що конфлікт відбувся між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. На місці стрілянини затримали 10 людей, у яких була зброя.

Фото: місце затримання та вилучена зброя (kv.npu.gov.ua) Затримані прибули з інших регіонів України. Наразі проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту. Нагадаємо, кілька дні тому відбулися стрілянина в центрі Києва, в результаті якої сильно постраждала людина. Пізніше стало відомо, що жертвою замаху балканських кілерів став ватажок наркокартелю з Чорногорії Радое Звіцер. РБК-Україна писало, що затримання балканських кілерів сталося вночі в Одесі, потерпілий госпіталізований з пораненнями, він знаходиться у важкому стані.

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Автор: Анастасия Рокитна