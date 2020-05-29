З'явилось відео перестрілки в Броварах

Поліція з'ясовує інформацію про потерпілих
У Броварах відбулись масові затримання через стрілянину та сутички. З'явилось відео з місця подій.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
На відео видно, як декілька осіб серед вулиці стріляють зі зброї.
Перестрілка в Броварах. Подивиться на масштаб і кількість зброї. І це в житловому районі, і ніхто особливо не ховається. За офіційною версію, це розборки за ринок перевезень Бровари-Київ.Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 28 травня 2020 р.
Зазначимо, що за цим фактом були затримані 10 осіб, а поліція з'ясовує інформацію про потерпілих.
Нагадаємо, сьогодні в Броварах відбулися масові затримання через перестрілку. Попередньо, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Зараз поліція встановлює причини інциденту.
Раніше поліція затримала групу іноземних кілерів в Одесі, які підозрюють в замаху на життя громадянина Чорногорії в центрі Києва.
Додамо, в центрі Києва на Печерську сталася стрілянина, в результаті якої вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Анастасия Рокитна