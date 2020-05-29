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З'явилось відео перестрілки в Броварах

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 09:54
З'явилось відео перестрілки в Броварах
Фото: місце затримання (twitter.com/Artem_Shewa)

Поліція з'ясовує інформацію про потерпілих

У Броварах відбулись масові затримання через стрілянину та сутички. З'явилось відео з місця подій.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

На відео видно, як декілька осіб серед вулиці стріляють зі зброї.

Перестрілка в Броварах. Подивиться на масштаб і кількість зброї. І це в житловому районі, і ніхто особливо не ховається. За офіційною версію, це розборки за ринок перевезень Бровари-Київ.

Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 28 травня 2020 р.

Зазначимо, що за цим фактом були затримані 10 осіб, а поліція з'ясовує інформацію про потерпілих.

Нагадаємо, сьогодні в Броварах відбулися масові затримання через перестрілку. Попередньо, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Зараз поліція встановлює причини інциденту.

Раніше поліція затримала групу іноземних кілерів в Одесі, які підозрюють в замаху на життя громадянина Чорногорії в центрі Києва.

Додамо, в центрі Києва на Печерську сталася стрілянина, в результаті якої вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України БроварыСтрільба
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