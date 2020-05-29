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Массовая стрельба в Броварах: задержаны 11 человек

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 11:07
Массовая стрельба в Броварах: задержаны 11 человек
Фото: место задержания (twitter.com/Artem_Shewa)

На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия

В ходе массовой стрельбы в Броварах задержаны 11 человек. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как уточнили в прокуратуре, на месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия.

Напомним, в результате стрельбы пострадали трое человек. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал РБК-Украина, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.

Как сообщили в полиции, стычки произошли между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ (Хулиганство).

Отметим, что Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах, в результате которой пострадали трое человек.

РБК-Украина писало, что появилось видео перестрелки в Броварах.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Броварах произошла стрельба и столкновения.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины СтрельбаЗадержание
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