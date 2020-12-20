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Команда Байдена розглядає санкції проти РФ за кібератаки, - Reuters

Вашингтон, Неділя 20 грудня 2020 23:09
Команда Байдена розглядає санкції проти РФ за кібератаки, - Reuters
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Команда обраного президента США Джо Байдена розглядає варіант введення нових санкцій проти Росії. Після вступу на посаду глава Білого дому розгляне кілька варіантів покарання РФ за злом урядових агентств і компаній США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформоване джерело.

За його словами, відповідь США має бути достатньо сильною, щоб створити великі економічні, фінансові та технологічні втрати для злочинців.

Однак санкційні заходи водночас мають дозволити уникнути ескалації конфлікту між двома ядерними державами. Як відповідь США Байден може розглянути: економічні заходи та відповідні кібератаки проти Росії.

"Для створення ефективного стримування і зниження ймовірності кібершпіонажу в майбутньому", - цитує джерело агентство.

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, ймовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.

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