Масштабну пожежу на складах у Києві загасили, постраждалих немає

Пожежа на складах у Голосіївському районі Києва загасити. Постраждалих в результаті інциденту немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні вранці за адресою Пироговський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремій складській будівлі виникла пожежа. На місці пожежники виявили, що вогонь частково зруйнував покрівлю та фасадну стіну складу, була загроза подальшого руйнування покрівлі. Жертв і постраждалих немає.
"О 08:45 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. О 10:55 - пожежу ліквідовано. Вмісту аміаку в повітрі не спостерігається", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в школі в Дніпровському районі Києва. Загоряння було в підвалі, інцидент обійшовся без постраждалих.