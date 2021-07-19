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Масштабный пожар на складах в Киеве потушили, пострадавших нет

Автор: РБК-Украина

Пожар на складах в Голосеевском районе Киева потушили. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня утром по адресу Пироговский путь, 154 на территории транспортной компании в отдельно стоящем складском здании возник пожар. На месте пожарные выявили, что огонь частично разрушил кровлю и фасадную стену склада, была угроза дальнейшего разрушения кровли. Жертв и пострадавших нет.

"В 08:45 пожар локализован на площади 1 тыс. 200 м кв. В 10:55 - пожар ликвидирован. Содержания аммиака в воздухе не наблюдается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в школе в Днепровском районе Киева. Возгорание было в подвале, инцидент обошелся без пострадавших.

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Киевпожар