У Києві масштабна пожежа. Горять склади
Фото: у Києві горять склади (ДСНС)
У Києві на Голосіївському проспекті сталась масштабна пожежа на території транспортної компанії. Там зараз горять склади.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники локалізували пожежу на площі 1200 метрів квадратних. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.
Пожежа сталася в Києві на Заболотного в районі тютюнової фабрики за АЗС "Амік".